Новосергиевский район, Оренбургская область, 4 октября, 2021, 14:39 — ИА Регнум. В Оренбургской области 4 октября три человека получили смертельное отравление угарным газом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-служба ГУ МЧС по региону.

56.mchs.gov.ru Печь в частном доме

Несчастный случай с летальным исходом произошел в селе Покровка Новосергиевского района. В частном доме по ул. Кирпичная погибли мужчина 1954 г.р., женщина 1992 г.р. и ребенок 2021 г.р.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие службы. Выясняются обстоятельства ЧП.