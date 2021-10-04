Москва, 4 октября, 2021, 14:38 — ИА Регнум. Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин пропустит около трёх недель из-за травмы. Об этом 4 октября сообщает «Чемпионат».

Footballgood.ru Алексей Головин

Отмечается, что Головин прошёл медобследование, в результате которого у него диагностирована травма паха. Лечение и восстановление займёт около трёх недель.

Таким образом, Головин пропустит матчи сборной России с командами Словакии и Словении в рамках отбора на ЧМ-2022, которые состоятся 8 и 11 октября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вместо Головина в сборную вызван полузащитник московского ЦСКА Ильзат Ахметов.