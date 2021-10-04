Джакарта, , 14:32 — REGNUM Министр здравоохранения Индонезии Буди Гунади Садикин заявил, что на сегодняшний день 94 млн человек получили первую дозу вакцины против коронавируса, сообщает Kompas.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

Это число вывело Индонезию на пятое место в мире после того, как ранее она занимала шестое место.

«Индонезия занимает пятое место в мире. Мы поднялись на одну ступень выше», — заявил министр здравоохранения страны.

В сентябре в Индонезии прививали более двух миллионов человек в день.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 922 новых случаях заражения коронавирусом.

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