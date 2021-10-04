Томск, 4 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. С начала отопительного сезона в Томске к теплу подключено 3349 домов из 3419. Как сообщили ИА REGNUM 4 октября в мэрии города, регулировка систем отопления продолжается.

Иван Шилов ИА REGNUM Отопление

Уточняется, что в Ленинском районе Томска тепло пришло в 747 домов (из 756), в Кировском — в 725 (из 735), в Советском — в 884 (из 920), в Октябрьском — в 993 (из 1008).

На сегодняшний день к теплоснабжению по разным причинам не подключено 70 домов. Работы по регулировке внутридомовых и магистральных систем теплоснабжения продолжаются.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM, 4 октября в Томской области местами ожидаются небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега.

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