Подгорица, 4 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. Цена на бензин в Eurosuper-95 в Черногории по-прежнему выше, чем в среднем по региону, говорится в бюллетене Министерства капитальных вложений.

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Литр Eurosuper-95 в Черногории стоит 1,39 евро. В Хорватии его можно купить за 1,48 евро, в Албании за 1,38 евро, а в Сербии за 1,37 евро.

Литр бензина этой марки дешевле в Северной Македонии и стоит 1,19 евро, а в Боснии и Герцеговине (БиГ) — 1,17 евро. Что касается Евродизеля, то литр в Черногории стоит 1,24 евро. Его можно купить в Хорватии за 1,43 евро, в Сербии за 1,4 евро и в Албании за 1,38 евро. Литр евродизеля дешевле в БиГ, где он стоит 1,12 евро, а в Северной Македонии — 1,01 евро, что также является самой низкой ценой в Европе.