Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Ростовской области заметно снизилось число желающих получить прививку от COVID-19. Это следует из данных, опубликованных на сайте донского правительства 4 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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В настоящее время участниками прививочной кампании на Дону стали 1 млн 576,08 тыс. человек (+ 1 023 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 487,48 тыс. человек (+ 1 008 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что эпидемическая ситуация в Ростовской области заметно ухудшилась. В связи с ростом числа заражений коронавирусом введены новые ковид-ограничения.