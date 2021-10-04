Москва, 4 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России на сегодняшний день остаётся крайне напряжённой. Об этом 4 октября заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Главный санитарный врач добавила, что рост за неделю составил 14%.

По словам Поповой, в 12 регионах страны наблюдается рост заболеваемости быстрее, чем в других субъектах РФ, только в пяти регионах продолжается снижение заболеваемости COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте числа заболевших COVID-19 в 56 регионах России. При этом, по её словам, в 12 российских регионах заболеваемость снижалась.

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Она уточнила, что заболеваемость COVID-19 растет уже три недели. На «Дельта"-штамм приходятся 97% заражений коронавирусом в сентябре.