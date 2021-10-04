Тюмень, 4 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. В Тюменской области для сохранения маточного поголовья крупного рогатого скота из регионального бюджета сельхозпредприятиям будет выделяться по 10 тысяч рублей на одну корову. Об этом сообщает областной оперштаб.

Matthias Zomer Коровы

Общий объём поддержки животноводов превысит 550 млн рублей. Положение о порядке выделения средств для поддержки пострадавших от засухи животноводческих предприятий утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Эта мера господдержки поможет нашим сельхозпроизводителям без серьезных потерь преодолеть последствия засушливого лета и сохранить высокие темпы развития мясного и молочного животноводства», — прокомментировал документ глава региона.