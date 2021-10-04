Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 14:28 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки не смогли победить коронавирус 32 пациента. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 октября.

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От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 17 женщин в возрасте от 51 до 91 года и 15 мужчин в возрасте от 58 до 76 лет. Все пациенты имели хронические заболевания.

За весь период пандемии с COVID-19 не смогли справиться 6 923 жителя Ростовской области.