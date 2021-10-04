Уфа, 4 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Нарушения трудовых прав водителей бригад скорой помощи пресекли прокуроры в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

George Chernilevsky Скорая помощь

В ходе проверок было установлено, что в г. Салавате водители скорой помощи перерабатывали, поскольку не соблюдался режим их труда и отдыха.

В Стерлибашевском районе с водителями скорой помощи в нарушение ст. 329 Трудового кодекса России заключались дополнительные соглашения о работе по совместительству.

«Белорецкая межрайонная прокуратура выявила, что численность общепрофильной выездной бригады скорой помощи не соответствовала установленным требованиям в зависимости от количества жителей населенного пункта и состояла из одного фельдшера и водителя», — говорится в сообщении пресс-службы.

А в г. Уфе сотрудников станции скорой помощи не ознакомили с графиком сменности.

По вышеуказанным фактам сотрудники прокуратуры внесли в адрес руководства медорганизаций представления об устранении выявленных нарушений законодательства. Они будут контролировать ход и результаты их рассмотрения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии оштрафовали больницу после ДТП с участием машины скорой помощи.