Москва, 4 октября, 2021, 14:27 — ИА Регнум. Лучшим вратарём недели в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) признан голкипер московского «Спартака» Алексей Красиков. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба лиги.

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В двух матчах Красиков одержал две победы и отразил 98,33% бросков по своим воротам. В матче с «Северсталью» (2:0) 25-летний вратарь впервые в сезоне сыграл «на ноль».

Лучшим защитником стал шведский игрок минского «Динамо» Антон Линдхольм, на счету которого четыре голевые передачи в трёх матчах и показатель полезности «+6».

Лучшим нападающим признан форвард московского «Динамо» Станислав Галиев, забивший четыре шайбы и отдавший три голевые передачи в четырёх матчах недели.

Лучшим новичком недели стал 19-летний нападающий минского «Динамо» Александр Суворов. В трех встречах он забросил одну шайбу и отдал две результативных передачи.