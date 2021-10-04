Ростов-на-Дону, 4 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. В Ростовской области установлен очередной антирекорд по заражению коронавирусом. За последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 517 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 4 октября. Это на восемь случаев заражения больше, чем накануне.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Новые носители коронавируса выявлены во всех 55 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (189), Шахтах (14), Каменске-Шахтинском (13), Новочеркасске (12), Таганроге (11), Азове, Батайске, Волгодонске и Новошахтинске (по десять). Почти 17% заразившихся — люди старше 66 лет, более 22% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 140 650 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 121 274 пациента.