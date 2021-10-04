Москва, 4 октября, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Рынок золота в России является одним из высококонкурентных в мире, однако стратегическое планирование его развития в первую очередь подчинены деловым интересам участников рынка, а на нем превалируют частные компании, заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер в области финансовых коммуникаций и КСО, экономист Андрей Лобода.

Bullion Vault Золото

«По данным российского Минприроды РФ, правительство планирует за три года открыть более 150 перспективных месторождений полезных ископаемых. Однако в первую очередь речь идет об углеводородах.

С сентября 2018 года котировки золота на мировых рынках взлетели с отметки $1283 до $2018 за тройскую унцию. Физического золота, на самом деле, не так много в масштабах мировых запасов и в долгосрочной перспективе этот благородный металл продолжит дорожать.

После прошлогодних максимумов в 2021 году наблюдается коррекция на рынке. Сегодня тройская унция торгуется по $1761 и может подойти к $1765. Для движения вверх пока нет оснований: на рыке происходит репозиционирование.

На фоне выхода мировой экономики из рецессии инвесторы перекладывают свои активы из портфелей с акциями золотодобывающих компаний в другие сектора экономики, в первую очередь, нефтегазовый.

За 9 месяцев 2021 года капитализация и российских, и многих мировых золотодобывающих компаний снизилась почти на 40%. Физическое золото по-прежнему представляет интерес инвесторов в качестве защитного капитала, однако таковым не являются акции золотодобытчиков.

Как только тучи на мировой экономикой начнут снова сгущаться, инвесторы снова обратят внимание на публичные компании сектора. На фоне новой волны их капитализации важно включить в инвестиционные программы реализацию масштабных геологоразведочных работ.

Российские компании накопили достаточный уровень ликвидных активов, чтобы уже сегодня приступить к их реализации», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, через 10−20 лет по ряду причин золотодобывающая отрасль России может столкнуться с недостатком запасов золота, заявил гендиректор крупнейшей российской золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев.

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