Москва, 4 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Каталог штаммов вирусов должен появиться в России, заявил 4 октября премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Эпидемия коронавируса показала, как важно заранее готовиться к возможным угрозам, чтобы защитить жизнь и здоровье людей, — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией. — На это направлен подписанный президентом в конце прошлого года федеральный закон о биологической безопасности. Он обеспечивает комплексное регулирование в этой сфере, а также предусматривает, что в нашей стране должен появиться национальный каталог коллекционных штаммов патогенных микроорганизмов и вирусов».

Мишустин рассказал, что правительство подготовило постановление, которое нужно для создания каталога. Он пояснил, что появиться постоянно обновляющаяся база бактерий и вирусов способных вызвать заболевания как у человека, так и у животных и растений.