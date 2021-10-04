Москва, 4 октября, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Второй успешный пуск гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» осуществила атомная подводная лодка «Северодвинск» в Белом море. Этот пуск был подводным, сообщили 4 октября журналистам в министерстве обороны РФ.

Минобороны России Атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск»

Экипаж подводного ракетного крейсера впервые произвёл испытательную стрельбу ракетой «Циркон» из подводного положения, с глубины 40 м, уточнили в ведомстве. Ракета поразила условную морскую цель в Баренцевом море.

«По данным объективного контроля, полёт ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября АПЛ «Северодвинск» успешно произвела первый испытательный пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» в Баренцевом море.

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