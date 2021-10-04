Москва, 4 октября, 2021, 14:21 — ИА Регнум. Подведены итоги первого грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив, в списке — почти полторы тысячи поддержанных проектов из 79 регионов. О том, для чего создан Фонд и об итогах первого конкурса, кто уже стал, и кто может стать грантополучателем в следующих конкурсх, корреспонденту ИА REGNUM рассказал генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов.

Дарья Драй, ИА REGNUM Культурные инициативы

Роман, для чего был создан Президентский Фонд культурных инициатив? Ведь четыре года назад начал свою работу Фонд президентских грантов, и работает он весьма успешно. Неужели не справляется?

Цель существования нашего фонда записана в Уставе, и звучит буквально так: всесторонняя поддержка культурных инициатив. То есть, это не только финансы, но и в целом институт развития этого сегмента. Свои проекты на конкурс подали много команд, которые раньше господдержкой не пользовались, они сами искали поддержку для себя, причем в совершенно разных областях — у местной власти, в бизнесе, у частных лиц. Где-то они встречали понимание, где-то — нет.

Мы расширили границы для заявителей, подавать заявки к нам могут не только НКО, как в Фонде президентских грантов, но и представители бизнеса, индивидуальные предпринимали и муниципальные организации. Они впервые могли участвовать в подобных конкурсах. Почти две трети проектов, поданных в «первую волну» — от новых категорий заявителей. К примеру, доля поданных заявок от ИП от общего числа проектов была чуть больше 14%, не так много пока, но, тем не менее, и поддержано в этой категории от общего числа победителей — почти 10%. Я думаю, что этот процент будет расти соизмеримо с ростом количества заявок от индивидуальных предпринимателей. Следующий конкурс покажет.

То есть, в Президентский Фонд культурных инициатив можно прийти не только за грантом, а, например, прийти и сказать; «Поддержите морально…», иногда можно попросить юридическую помощь?

Создание в мае Президентского фонда культурных инициатив — само по себе уже было моральной поддержкой. В сентябре, как Вы знаете, Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию развития творческих индустрий на ближайшие девять лет, это комплекс дополнительных возможностей для самореализации и развития талантов. Государство показало, что признает существование креативного сектора. Это важно, я это знаю на собственном опыте, поскольку сам из креативного сектора, и 20−25 лет назад я занимался музыкой, участвовал в фестивалях. Мы сталкивались с проблемами на каждом этапе развития нашей группы — от покупки инструментов и оборудования для репетиционной базы, до того, где потом записывать песни. Тогда не было такого обилия звукозаписывающих студий, и не только в нашем Владивостоке, а по всей стране.

Фонд работает с большим числом людей, которые занимаются творчеством и искусством за счет собственных сил и средств. Где-то помогают партнеры проектов, спонсоры. На первый конкурс подано 12 460 проектов, почти полторы тысячи поддержаны после независимой экспертной оценки. По итогам первого конкурса можно сказать, что многие из тех, кто получил поддержку, впервые подавали заявки на гранты.

То есть, между той помощью, которую оказывает Фонд президентских грантов и Фонд культурных инициатив, практически нет разницы?

Есть. Начнем с оформления заявки. Что это такое? Это материал для эксперта, который должен ее понять, одобрить или не одобрить творческую идею, замысел, бюджет. Для того, чтобы оформить заявку, творческая команда должна обладать определенными навыками. То есть, она должна понимать, как создать бюджет, как прописать проект, вернее, как перейти к проекту от стадии идеи. Многие задавали вопрос: «Как оформить творческую концепцию? Что Вы имеете в виду?» И мы понимали, что далеко не все творческие люди готовы к тому, чтобы сесть и набросать бюджет своего проекта, потому что «творчество первично». Но, на самом деле, чтобы получить ресурсы, не важно — от государства, от бизнеса, или от местной власти — вы должны принести не только идею, но и цифры. Получив почти 12,5 тысяч заявок со всей страны, мы получили обратную связь, первичную базу данных для аналитики, к чему, собственно, сейчас готова креативная индустрия, и на каком этапе развития своих идей находятся их авторы. Общий бюджет поданных проектов — свыше 84 млрд рублей. Еще 22 млрд заявлено авторами как софинансирование — собственный вклад или средства партнеров проектов. Эти цифры отражают реальный запрос креативной отрасли.

Далее нам, как институту развития, нужно переходить к созданию образовательных программ, которые будут помогать творческим людям, направлять их усилия. Мы планируем запустить образовательный блок в октябре, он поможет тем, кто не победил в первом конкурсе, сделать «работу над ошибками» и подготовить заявку на вторую «волну» конкурса. Тем, кто будет подавать проект впервые, этот курс поможет правильно заполнить заявку, избежав ошибок, которые допускали участники первого конкурса.

А на базе чего будут реализовываться эти образовательные программы? На площадке Мастерской управления «Сенеж»?

Нет, мы будем делать это на базе Фонда, работать планируем в основном онлайн. Готовим вебинары, обучающие видеоролики.

В Фонд президентских грантов могут обращаться только представители НКО. Они уже умеют заполнять грантовые заявки, готовить отчетную документацию…

Тем не менее, если Вы внимательно следите за работой Фонда президентских грантов, то Вы не могли не заметить, как много усилий было направлено на то, чтобы научить грантозаявителей работать с документацией по правилам Фонда президентских грантов. С самого начала там все было разложено «по полочкам», и, если мы сейчас зайдем на сайт Фонда президентских грантов, там выложено огромное количество рекомендательных материалов, о том, как и что сделать. На сайте нашего Фонда из этой области уже лежит чек-лист, который отвечает на большинство вопросов, которые нам задают. Он был создан буквально через три недели после начала сбора заявок, когда мы получили первую обратную связь — что людям важно, чего они не понимают, когда читают Положение о конкурсе и переходят к оформлению заявки. Сказать, что люди, чьи идеи были поддержаны в Фонде президентских грантов, уже с самого начала все знали и умели — нельзя. Образовательная работа была проведена огромная. Но, конечно, шансов «пробиться» у НКО сейчас было чуть больше, тем более, процесс создания заявок очень похожий, и оформление происходит на той же площадке. И они этим воспользовались, достаточно большая часть поддержанных проектов — от некоммерческого сектора. Для того, чтобы научить НКО проходить все стадии подачи заявок, Фонд президентских грантов трудился четыре года. С помощью своего образовательного блока мы будем работать над тем, чтобы другие категории наших заявителей тоже легко справлялись с оформлением проектов и отчетностью за их реализацию.

Чем все-таки вызвано желание того, чтобы за поддержкой в Ваш Фонд могли обращаться не только НКО?

Это продиктовано спецификой аудитории, с которой мы работаем. Среди наших заявителей много коммерческих зарегистрированных кампаний, в том числе и ИП. Фонд президентских грантов занимается развитием гражданского общества, мы — поддержкой и развитием именно креативных инициатив.

Но все же бытует мнение, что в НКО работают люди очень дисциплинированные, и в плане оформления своих заявок, и плане оформления отчетной документации, тогда как люди креативные чаще всего предпочитают работать по принципу «Дайте денег, отойдите в сторону, теперь Ваше место в зрительном зале».

Совсем недавно НКО тоже не очень это умели, и это были не самые открытые команды. Но ситуация со временем изменилась.

Разберем такую ситуацию. Активные граждане пытаются установить в одном из западных регионов России памятный знак на месте бывшего трудового лагеря советских военнопленных. По большому счету, это культурная инициатива, которая вполне ложится в тематическое направление «Я горжусь». И когда уже собраны все, имеющиеся документы, и Краеведческий музей предоставляет справку о том, что документы можно считать косвенными доказательствами существования на этой территории трудового лагеря, выясняется, что нет тому живых свидетелей, и установка знака невозможна. С момента создания лагеря прошло почти 80 лет, и живых свидетелей, конечно, уже нет. Но ведь нет в живых и никого, кто видел своими глазами, например, Юрия Долгорукого или Кирилла и Мефодия. Юридическую помощь в таком сюжете Фонд поддержки культурных инициатив может оказать?

Начнем с того, что проект должен подразумевать под собой не просто установку памятного знака, но и какую-то дальнейшую работу — все, что будет с этим знаком связано, это может быть серия публикаций, мероприятия, которые будут вокруг него проходить, может быть, выйдет альбом, книга или будет создан сайт. Очень хорошо, что Вы об этом заговорили. Не всегда авторы заявок понимают, что проект должен быть детально прописан, они видят его в реализации разовой акции. Эксперты должны понять, что будет происходить, как проект повлияет на культуру конкретного города или поселка, насколько его жителям это важно. Отмечу, что Фонд не призван подменять собой органы власти, лоббировать или продвигать какие-то отдельные идеи.

Хорошо. Еще одна история — культурологический фестиваль в одном из регионов России, посвященный ученому — просветителю, жившему и работавшему там в 19 веке, и чья деятельность дала мощный импульс для развития межнациональных связей и в целом, развитию региона. Предполагается, что фестиваль должен быть ежегодным. Заявку на грант надо будет подавать каждый год?

Не обязательно. Проект может длиться 18 месяцев, и, возможно, за этот период можно будет провести два фестиваля. Но, в целом, конечно, для продления жизни проекта нужно будет подавать новые заявки или искать ресурсы в других источниках, потому что проекты тоже должны развиваться, и эксперты должны видеть, как они видоизменяются и дополняются. Одно и то же событие, которое существует в едином формате много лет, не имеет особой общественной ценности. Есть и другие мероприятия и проекты, которые требуют внимания и финансирования. Но ничего страшного в подаче новых заявок нет. Если у вас уже есть опыт, если грант уже однажды получен, не дать вам новый могут только в том случае, если будет очевидно, что вы расслабились, и просто «на автомате» подаете одну и ту же заявку. Иными словами, каждый раз в цикловой проект должны добавляться новые смыслы и мероприятия. Конечно, проект при этом должен быть хорошо прописан и его бюджет должен быть обоснован.

Вы получили более 12 тысяч заявок, и надеетесь через них получить «обратную связь» о состоянии поля творческих инициатив в России. Во что будет оформлена эта аналитика — это будет экспертный доклад, семинар, общественные слушания? Где вы это представите, кому покажете?

Мы систематизируем полученные данные, многое я говорю в своих публичных выступлениях, рассказывая о конкурсе и работе Фонда. В основе нашей образовательной программы, которую мы скоро запустим, — ошибки, допущенные авторами заявок, мы выделили моменты, которые вызвали трудности во время заполнения проектов и постараемся обратить внимание на эти вопросы.

Конкурс прошел в сжатые сроки. Мы за ним внимательно наблюдали. Насколько мы понимаем, сейчас любой журналист, участник или потенциальный участник могут увидеть список победивших проектов?

Список проектов, поступивших на конкурс, и их краткое описание есть на нашем сайте. В «карточках» проектов, получивших поддержку, указано количество баллов, на которые проект был оценен экспертами. Система прозрачная: есть положение о конкурсе и правила экспертизы, они выложены на сайте, есть эксперты, которые независимо друг от друга проводят оценку проектов, выставляется рейтинг, все проекты есть на сайте. Мы пользуемся уже отработанной механикой Фонда президентских грантов, которая себя показала, как эффективная и, повторюсь, прозрачная.

Кстати, об экспертах. Не могу не отметить, что проделанная ими работа — комплексная оценка такого количества проектов, где дополнительно оценивалась еще и творческая составляющая, в такие сжатые сроки — это очень большая, кропотливая, вдумчивая работа. Хочется еще раз сказать им спасибо за их труд.

И последний вопрос. Какие проекты набрали самые высокие баллы по результатам первого конкурса и в какие регионы уйдет наибольшее количество грантов?

Самым хорошо прописанным оказался фотопроект из Хабаровского края, он набрал 96 баллов из 100 возможных. В топе у нас также проект сельского народного телевидения из Владимирской области (95,25 баллов), студия дебютных фильмов из Удмуртии (93,75 баллов) и республиканский конкурс по народным промыслам из Карелии, он набрал 92,5 балла.

Помимо Москвы, в лидерах по количеству полученных грантов — Республика Татарстан, Санкт-Петербург, Белгородская область, Удмуртская республика, Республика Башкортостан.

По итогам независимой экспертной оценки проекты-победители определены в 79 регионах. География — почти вся страна. При этом, напомню, что заявки были поданы от 83 субъектов, но не все прошли конкурентную борьбу. Среди поддержанных проектов достаточно много всероссийских, это конкурсы профессионального мастерства, различные форумы, фестивали, образовательные проекты, некоторые даже с последующими стажировками. В списке победителей много качественных небольших проектов, важных для развития территорий. Их много, они абсолютно разные. Как пример, о котором уже много писали в СМИ — наша самая маленькая поддержанная заявка — проект кукольного спектакля «Учиться всегда пригодится». В нем в качестве актеров примут участие дети из малообеспеченных и многодетных семей. Авторы запрашивали грант на покупку швейной машинки и ткани для производства кукол для театра, эта заявка была направлена из Пензенской области, эксперты ее поддержали. Есть еще две похожие заявки из Ростовской области и ХМАО.

Авторов заявок, не вошедших в список победителей, будем ждать на нашем образовательном курсе, а потом их проекты — во время заявочной кампании нового конкурса.