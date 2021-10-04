Саратов, 4 октября, 2021, 14:33 — ИА Регнум. В Саратове сотрудника полиции подозревают в превышении должностных полномочий, возбуждено уголовное дело. Ущерб, причиненный злоумышленником, составил более 230 тыс. рублей, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

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В период с декабря 2020 года по июль 2021 года сотрудник регистрационного экзаменационного отделения ГИБДД УМВД Росси по городу Саратову, имея доступ к временно неиспольуемому помещению, расположенному и принадлежащему органу полиции, установил в нем и подключил к электросети два электронных устройства, с помощью которых осуществлялось получение криптовалюты в интернете.

Сотрудником полиции причинен ущерб, состоящий в переплате за электроэнергию, в сумме 231 тыс. рублей. Выявили и пресекли противоправные действия должностного лица сотрудники ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области.

ИА REGNUM напоминает, в Оренбургской области с жителя Орска энергетики через суд потребовали взыскать почти 2 млн рублей. ПАО «Россети Волги» указали на бездоговорное потребление электричества и неосновательное обогащение в размере 1 954 366,55 рублей.

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