Ужице, , 20:05 — REGNUM Сербская оппозиционная партия «Двери» примет участие в парламентских выборах, которые в Сербии намечены на 3 апреля 2022 год, а ее глава Бошко Обрадович намерен баллотироваться в президенты, если оппозиция не достигнет договоренности о выдвижении совместного кандидата. Об этом сообщило руководство партии 3 октября.

Здание парламента Сербии © ИА REGNUM

Руководство партии подсчитало, что все сроки для достижения соглашения с действующими властями по поводу улучшения условий проведения выборов просрочены, и что «Двери» должны начать «борьбу за голоса избирателей, невзирая на выборные условия».

«Новый бойкот бесполезен, так же, как и ложные призывы к организации уличных протестов. Мы уверены, что такое же решение (об участии в выборах весной 2022 года — ИА REGNUM) примут и другие члены оппозиции, хотя они стесняются заявить об этом так открыто и честно, как мы», — подчеркивается в сообщении партии «Двери».

В нём также говорится, что партия «Двери» остается открытой для сотрудничества с оппозицией, а решение о самостоятельном участии в выборах останется в силе, если оппозиционные партии не смогут договорится о совместном участии в рамках одного или нескольких коалиционных блоков.

Напомним, что предыдущие парламентские выборы летом 2020 года партия «Двери» бойкотировала. После выборов власти начали переговоры с оппозицией о улучшении условий проведения выборов, в том числе при посредничестве ЕС. Тем не менее, документ, разработанный представителями ЕС, не устроил как власти, так и оппозицию.