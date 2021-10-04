Пермь, 4 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. В клиниках Перми остаются два человека, которые получили ранение во время ЧП на территории национального исследовательского университета, сообщают СМИ со ссылкой на краевой минздрав.

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Состояние одного человека медики оценивают как удовлетворительное. Второй пациент — это сам стрелок — находится в стабильно тяжёлом состоянии. Напомним, Тимур Б. оказал сопротивление и получил ранения. Ему провели несколько операций: ампутировали часть ноги и извлекли пулю между ребрами.

Еще семь человек продолжают лечиться в медцентрах Москвы, куда были эвакуированы из-за тяжелого состояния 21 сентября спецбортом. Один человек пребывает в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, один — в удовлетворительном.

Как уже сообщало ИА REGNUM, первокурсник вуза открыл стрельбу 20 сентября на территории университета. Погибли шесть человек, еще 47 получили травмы и ранения. По факту массового убийства возбуждено уголовное дело.