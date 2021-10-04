Киев, 4 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. На Украине приостановили закачку природного газа в подземные хранилища (ПХГ), следует из данных АО «Укртрансгаз».

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

Так, 1 октября в подземные хранилища было закачано 13,94 млн кубометров газа, 2 октября объемы снизились до 0,61 млн кубометров, 3 октября закачка не велась.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что добыча газа на Украине обходится в одну гривну за кубометр, тогда как населению газ продают за восемь гривен.

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