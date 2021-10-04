Берлин, 4 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён, находящийся в поездке по странам Европы, встретился 4 октября с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.

Bundespraesident.de Франк-Вальтер Штайнмайер

По их словам, представители двух стран обсудили широкий круг вопросов, касающихся ситуации на Корейском полуострове.

Глава Германии приветствовал возобновление работы межкорейских каналов связи, выразил заинтересованность в развитии отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.

В свою очередь, Ли Ин Ён передал Франку-Вольтеру Штайнмайеру пожелания президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также поздравил его с 31-й годовщиной объединения Германии.