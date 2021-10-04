Представители Южной Кореи и Германии обсудили ситуацию вокруг КНДР
Берлин, 4 октября, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Министр объединения Южной Кореи Ли Ин Ён, находящийся в поездке по странам Европы, встретился 4 октября с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения.
По их словам, представители двух стран обсудили широкий круг вопросов, касающихся ситуации на Корейском полуострове.
Глава Германии приветствовал возобновление работы межкорейских каналов связи, выразил заинтересованность в развитии отношений между Сеулом и Пхеньяном, а также поддержку усилиям Сеула в вопросе денуклеаризации и установления мира на Корейском полуострове.
В свою очередь, Ли Ин Ён передал Франку-Вольтеру Штайнмайеру пожелания президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, а также поздравил его с 31-й годовщиной объединения Германии.