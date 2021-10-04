Красногорск, 4 октября, 2021, 14:26 — ИА Регнум. При сопоставимых значениях в части числа подтвержденных случаев коронавируса, госпитализация пациентов с COVID-19 в Подмосковье ниже показателях июня 2021 года. Об этом сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, заболеваемость COVID-19 в Подмосковье растет, однако вакцинация смягчает этот процесс. Например, количество тяжелых пациентов в регионе существенно ниже показателей начала лета 2021 года.

«Динамика по сравнению с июнем по госпитализации несколько ниже. Если в июне мы при таком же уровне выявления госпитализировали 1100 человек в сутки, то сейчас мы госпитализируем 700. Темпы госпитализации снижаются и это связано с вакцинацией», — сказала Стригункова.