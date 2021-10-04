Киев, 4 октября, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Более 25 тыс. человек оставили свои подписи под петицией против принудительной вакцинации от COVID-19 на сайте президента Украины. Это следует из данных голосования 4 октября.

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По закону такого количества голосов достаточно, чтобы глава государства рассмотрел обращение. Автор петиции предлагает лишать свободы на срок до пяти лет за принуждение к вакцинации от коронавируса, то есть за угрозы увольнения или недопуска на работу.

В обращении утверждается также, что врачи некомпетентны, перед вакцинацией не обследуют пациентов на хронические заболевания, не анализируют реакцию на вакцину и в целом не отвечают за последствия этой процедуры.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном введении на Украине обязательной вакцинации ранее заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что требование затронет в том числе всех педагогов.

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