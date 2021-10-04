Вашингтон, 4 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Рэпер Канье Уэст подал заявку на регистрацию товарного знака Donda. Об этом 4 октября пишет издание TMZ.

Канье Уэст

По данным СМИ, под брендом, названным в честь его матери Донды Уэст и последнего альбома, рэпер будет производить технические продукты. Среди них — планшетные компьютеры, аудиоколонки, системы объемного звучания и другое.

Ранее Канье Уэст внёс правки в звучание уже выпущенного на цифровых площадках альбома. В песнях «Keep My Spirit Alive» и «New Again» музыкант решил заменить припевы, а также по-другому свёл треки «Junya», «God Breathed», «Come To Life» и «Jail pt. 2».