Москва, 4 октября, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Всего 2% вакцинированных от COVID-19 заболевают этой болезнью. Об этом журналистам заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

Екатеринбург.рф Вакцинация

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«Сегодня из числа вакцинированных заболевают 2%», — сказал Мурашко.

По его словам, те, кто сегодня заболевают и попадают в стационары — «в своём большинстве это невакцинированные».