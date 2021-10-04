Омск, 4 октября, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Системы экстренного оповещения населения запустят в Омской области. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

cbs_fan Система оповещения. Громкоговорители

Электросирены и громкоговорители зазвучат в регионе 6 октября в рамках проведения ежегодной штабной тренировки по гражданской обороне.

Серия сигналов («Внимание! Проводится проверка систем оповещения!») прозвучит с 10:35 до 10:40 по местному времени. Также произойдёт замещение сигналов общероссийских телеканалов проверочным сигналом «Техническая проверка».

Жителей региона просят сохранять спокойствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 октября сирены зазвучат и в Томской области.

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