Уфа, 4 октября, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В рамках форума «Транспорт Урала» была представлена газодизельная версия тягача «КамАЗ-54 901» с колесной формулой 4×2. Об этом сообщает пресс-служба КамАЗа.

КАМАЗ Газодизельная версия тягача «КамАЗ-54901»

Форум проходил в Уфе с 27 по 29 сентября 2021 года. Газодизельный седельный тягач «КамАЗ-54 901» работает в двухтопливном режиме. Он пополнил модельную линейку тягачей поколения К5.

Машина оснащена новым 450-сильным камазовским двигателем Р6 («Евро-5»), который функционирует в двухтопливном режиме на основе смеси дизеля, а также компримированного природного газа (КПГ) в пропорциях 60/40, соответственно. Это позволяет значительно экономить на дизеле.

Тягач получил топливный бак объёмом 400 л и четыре газовых баллона по 100 л каждый. Запас хода в газодизельном режиме составляет 500 км. Общий запас хода модели — 1300 км. Ширина кабины на пружинной четырёхточечной подвеске составляет 2500 мм. Она может идти с одним или двумя спальными местами.

Серийное производство, а также начало продаж новинки, запланированы на первое полугодие 2022 года.

Ранее были представлены первые магистральные тягачи «КамАЗ-54 901», выпуск которых был налажен на территории Казахстана.

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