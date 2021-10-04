Уфа, 4 октября, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Мужчину обвинили в покушении на убийство своей супруги в Башкирии. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, вечером 17 сентября текущего года в г. Уфе в садовом доме СНТ «Дубрава» супруги поссорились. В материалах уголовного дела указано, что обвиняемый совершил покушение на жизнь 45-летний женщины.

Следователи считают, что дочь супружеской пары услышала крики и вызвала медиков.

«Благодаря своевременно оказанной помощи женщину удалось спасти, однако она получила ожоги 2 и 3 степени более 70% поверхности тела и сейчас находится в реанимации», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство, совершенное с особой жестокостью. Сейчас обвиняемый находится под стражей. Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Уфе мужчину заподозрили в покушении на убийство двух человек.