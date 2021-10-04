Хельсинки, , 14:11 — REGNUM На один день, 6 октября, напарницей президента Финляндии Саули Ниинистё станет шестнадцатилетняя жительница страны Нелла Салминен, которая вместе с ним посетит ряд важных встреч, а также выступит с речью. Об этом 4 октября сообщает канцелярия финского лидера.

Финляндия

«Шестнадцатилетняя Нелла Салминен 6 октября станет напарницей президента Саули Ниинистё в рамках кампании Girls Takeover, проводимой организацией Plan International, которая защищает права детей. В этом году цель кампании — поднять вопрос о влиянии информации на равноправие», — говорится в сообщении канцелярии.

Также уточняется, что течение указанного дня финский президент вместе с Салминен будут участвовать в проводимой агентством Reuters виртуальной конференции Reuters IMPACT, на которой будут обсуждаться «действия по защите климата и ответственность перед будущими поколениями».

Помимо того, они проведут встречу с главой Центрального союза финских женских объединений Эвой Биоде.

Кроме этого, у Салминен и Ниинистё намечены встречи с супругой президента Йенни Хаукио и членами президентского кабинета, также девушка выступит с посвященной равноправию речью.

При этом в канцелярии финского лидера уточнили, что кампания Girls Takeover является частью мероприятий ООН по празднованию Международного дня девочек, отмечаемому 11 октября. Она дает возможность девочкам из разных стран на день заступить на важные посты для того, чтобы почувствовать себя на месте руководителей самых значимых для общества институтов.