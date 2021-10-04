Тамбов, 4 октября, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Бывший директор футбольного клуба «Тамбов» Ольга Коновалова заключена под стражу на время расследования дела о мошенничестве, сообщил «Коммерсантъ».

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Защита Коноваловой намерена обжаловать решение суда.

Как уже сообщало ИА REGNUM, у бывших руководителей футбольного клуба «Тамбов» Ольги Коноваловой и Павла Худякова в сентябре прошли обыски. Ранее Коновалова обвинялась в невыплате зарплаты спортсменам.

Футбольный клуб в начале 2021 года объявил себя банкротом.