Джакарта, 4 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Член палаты представителей Индонезии Дэйв Лаксоно заявил, что правительство должно занять твердую позицию в отношении китайского исследовательского судна, которое обнаружили вблизи индонезийского острова Натуна, сообщает CNN Indonesia.

Took-ranch Корабли флота КНР

Исследовательское судно Китая находилось вблизи индонезийского острова в Южно-Китайском море в течение месяца.

«Да, мы должны действовать твердо, особенно правительство», — заявил Дэйв Лаксоно.

По его словам, правительство Индонезии должно было получить результаты исследования, а также в исследовательской деятельности должны были быть задействованы индонезийские институты.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии объявило о 922 новых случаях заражения коронавирусом.