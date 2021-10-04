Красногорск, 4 октября, 2021, 14:24 — ИА Регнум. По состоянию на 4 октября около 16% школьников и студентов вакцинировали от гриппа в Подмосковье. Об этом сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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Что касается детей возрастом от 3 до 7 лет, то в этой категории на данный вакцинировали 12% от запланированного числа.

«Дети от 3 до 7 лет вакцинированы — 12% от плановой цифры, школьники и студенты — 16%», — сказала Стригункова.