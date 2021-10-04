Оренбург, 4 октября, 2021, 14:07 — ИА Регнум. В Оренбургской области выявили 358 новых заражений коронавирусом, что на один меньше, чем днём ранее, сообщает 4 октября оперштаб по борьбе с COVID-19. Стоит отметить, третий день подряд суточный показатель незначительно, но идет на снижение.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: инфекция становится стремительной — все новости»

С конца марта 2020 года в регионе зарегистрировали 78 803 носителя коронавируса. Выздоровели 67 223 оренбуржца. За последние сутки из COVID-центров выписали 265 пациентов, что больше суточного показателя выявленных заражений.

Жертвами коронавирусной инфекции стал 2031 человек. За минувшие сутки зафиксировано 18 смертей.