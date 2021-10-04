Лос-Анджелес, США, 4 октября, 2021, 14:55 — ИА Регнум. Певицу Граймс сфотографировали во время чтения «Манифеста коммунистической партии» Карла Маркса в Лос-Анджелесе (США). Об этом 4 октября сообщило издание TMZ.

Скриншот с YouTube Певица Граймс

Как отмечает СМИ, Граймс знала о слежке со стороны папарацци и решила, что будет иронично сфотографироваться с трудом Маркса после заявлений о расставании с самым богатым человеком на планете — предпринимателем Илоном Маском. «Папарацци последовали за мной, чтобы сфотографировать, поэтому я попытался придумать, что я могу сделать, чтобы получить максимально «луковичный» заголовок (от слова «onion» означающее лук и одноимённое издание сатирических новостей — ИА REGNUM) и, и это сработало, ха-ха», — написала певица в личном Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/Grimezsz/status/1444536325009338368

ИА REGNUM напоминает, что в конце сентября 2021 года Илон Маск сообщил о расставании с Граймс. Спустя несколько дней журнал Forbes признал его самым богатым человеком — его состояние оценено в $203,4 млрд.