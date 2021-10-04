Москва, 4 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Федот Тумусов («Справедливая Россия») возмущен тем, что в России использование зарубежных незарегистрированных вакцин разрешено только одной клинике в медкласетере в Сколково.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцинация

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В письме на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Тумусов просит объяснить причины выборы конкретной клиники как единственного места для использования зарубежных незарегистрированных вакцин, а также «рассмотреть возможность расширить практику их ввоза и применения в другие клиники других регионов России».

"Если речь идет о необходимости контроля за практикой применения вакцин, уверен, государственные клиники справятся с этим не хуже конкретной частной», — говорится в письме.

Тумусов также обратил внимание на то, что проблемы с объемами производства второго компонента «Спутник V» сохраняются, «производства все еще не хватает».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, по словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, у Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не было претензий к российской вакцине от COVID-19 «Спутник V», а были только вопросы к документам.

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