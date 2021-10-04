Станислав Тарасов, 4 октября 2021, 19:36 — REGNUM

Грузия
Грузия
Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как Центральная избирательная комиссия Грузии представила результаты выборов в местные органы власти, а международные наблюдатели оценили эти выборы как «свободные и конкурентные», в республике наступило время промежуточной разрядки и анализа ситуации для того, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) получила 44,97% голосов избирателей. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, набрала 33,98% голосов. Теперь о главных выводах.

Первый: выборы в местные органы власти по сути стали референдумом о правительстве, на котором оппозиция рассчитывала изменить общую обстановку в стране. Это затмило острые бытовые проблемы, когда людям необходимо было всего лишь выбрать управленцев для своих районов. Связано это было с интригой, созданной соглашением по выходу из политического кризиса в Грузии, которое весной 2021 года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. В нем было выставлено главное условие: в случае, если правящая партия наберет менее 43% голосов, это должно стать поводом для назначения досрочных всеобщих парламентских выборов.

Второй: итоги местных выборов можно рассматривать лишь в качестве индикатора баланса политических сил в республике, в которой продолжается внутриполитический кризис. Он не завершился и проходит несколько этапов в силу того, что «Грузинской мечте» не удалось получить устойчивого большинства. Ее дальнейшая политика будет выстраиваться в формате коалиций с какими-то другими мелкими партиями. Наверняка аналогичной тактики будет придерживаться и ЕНД, чтобы получить возможность бросить вызов ГМ.

Третий: вместе с тем правящая партия в масштабах всей Грузии одержала уверенную победу с результатом в 47% и, как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, «в очередной раз получила от населения и мандат на власть». Однако, по оценке многих западных экспертов, «Грузинская мечта» победила во многом потому, что эксплуатировала страх перед возвращением Саакашвили во власть. Хотя нельзя не отметить, что появление экс-президента в стране на результате оппозиции особенно не сказалось. Можно говорить, что сенсационное прибытие третьего президента сплотило оппозиционный лагерь в целом. Но оно заставило мобилизоваться и сторонников правящей партии.

Ираклий Гарибашвили
Ираклий Гарибашвили
PR office of Prime Minister of Georgia

Четвертый: ГМ показала исключительно слабые результаты в крупных городах, в частности в столице, где набрала всего 40%. В десятках городов очевидно будут вторые туры, в шести на первое место вышли кандидаты от ЕНД — беспрецедентный случай за последние девять лет. Наконец, главный пост, за который идет сражение, — мэра Тбилиси — пока остается предметом борьбы. Действующий градоначальник Каха Каладзе получил 45%, его конкурент из ЕНД, соратник Михаила Саакашвили Ника Мелия — 34%. Дистанция между потенциальными победителями и проигравшими не самая большая. Теперь борьба за пост мэра города, где проживает около трети населения страны, считается ключевой на местных выборах. В четырех самоуправляющихся городах — Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми — тоже второй тур, и в двух из них оппозиционные кандидаты опережают выдвиженцев от правящей партии.

Общий вывод: пока в Грузии наблюдается процесс поэтапной смены власти, шаг за шагом. В октябре 2021 года видны лишь первые контуры новой реальности. Этот процесс может растянуться до 2024 года, когда намечено проведение очередных парламентских выборов. И странным образом количество сторонников Саакашвили на протяжении многих лет не сокращается, оно колеблется в пределах 28−30% электората (на прошлых выборах ЕНД получило 28%, на нынешних — 30%).

Что дальше? Некоторые западные эксперты считают, что между главными политическими силами возможно политическое примирение путем поиска компромисса без Саакашвили. Не случайно другие оппозиционные партии в Грузии полагают, что «возвращение экс-президента» подорвало их позиции, так как избиратель в последний момент отвернулся от противников правящей партии из-за страха возвращения Саакашвили к власти. Кое-кто даже уверен, что он сыграл на руку власти. Что касается западных «друзей» Грузии, то они не совсем последовательны.

Михаил Саакашвили
Михаил Саакашвили
European People's Party

США разделили первичную оценку БДИПЧ ОБСЕ о том, что «выборы в местные органы власти в Грузии были технически хорошо организованы, но избирательная среда была повреждена широко распространенными жалобами на неоднократное запугивание, подкуп голосов, давление на кандидатов и избирателей и ненадлежащее использование гражданских наблюдателей как представителей партии, неравных условий деятельности, в том числе в предвыборный период». Посольство США в Грузии заявило, что «значительные сообщения о злоупотреблении административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов».

Это наводит на мысль, что Вашингтон готовится к какому-то «нестандартному» сценарию дальнейшего развития событий в республике, хотя целенаправленной политики раскачивания «лодки» в ней пока не наблюдается. Но вряд ли можно говорить о «медовом месяца» в отношениях между главными политическими силами в Грузии. Бури еще впереди.