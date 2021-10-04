4 октября 2021 | Время чтения 4 мин

В Грузии наблюдается процесс поэтапной смены власти, шаг за шагом. В октябре 2021 года видны только первые контуры новой реальности. Этот процесс может быть растянут до 2024 года, когда намечено провести очередные парламентские выборы. И странным образом количество сторонников экс-президента Михаила Саакашвили на протяжении многих лет не сокращается.

Станислав Тарасов, , 19:36 — REGNUM



Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

После того, как Центральная избирательная комиссия Грузии представила результаты выборов в местные органы власти, а международные наблюдатели оценили эти выборы как «свободные и конкурентные», в республике наступило время промежуточной разрядки и анализа ситуации для того, чтобы спрогнозировать дальнейшее развитие событий. Напомним, что правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ) получила 44,97% голосов избирателей. Оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная бывшим президентом Михаилом Саакашвили, набрала 33,98% голосов. Теперь о главных выводах.

Первый: выборы в местные органы власти по сути стали референдумом о правительстве, на котором оппозиция рассчитывала изменить общую обстановку в стране. Это затмило острые бытовые проблемы, когда людям необходимо было всего лишь выбрать управленцев для своих районов. Связано это было с интригой, созданной соглашением по выходу из политического кризиса в Грузии, которое весной 2021 года было подписано при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. В нем было выставлено главное условие: в случае, если правящая партия наберет менее 43% голосов, это должно стать поводом для назначения досрочных всеобщих парламентских выборов.

Второй: итоги местных выборов можно рассматривать лишь в качестве индикатора баланса политических сил в республике, в которой продолжается внутриполитический кризис. Он не завершился и проходит несколько этапов в силу того, что «Грузинской мечте» не удалось получить устойчивого большинства. Ее дальнейшая политика будет выстраиваться в формате коалиций с какими-то другими мелкими партиями. Наверняка аналогичной тактики будет придерживаться и ЕНД, чтобы получить возможность бросить вызов ГМ.

Третий: вместе с тем правящая партия в масштабах всей Грузии одержала уверенную победу с результатом в 47% и, как заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, «в очередной раз получила от населения и мандат на власть». Однако, по оценке многих западных экспертов, «Грузинская мечта» победила во многом потому, что эксплуатировала страх перед возвращением Саакашвили во власть. Хотя нельзя не отметить, что появление экс-президента в стране на результате оппозиции особенно не сказалось. Можно говорить, что сенсационное прибытие третьего президента сплотило оппозиционный лагерь в целом. Но оно заставило мобилизоваться и сторонников правящей партии.

Ираклий Гарибашвили PR office of Prime Minister of Georgia

Четвертый: ГМ показала исключительно слабые результаты в крупных городах, в частности в столице, где набрала всего 40%. В десятках городов очевидно будут вторые туры, в шести на первое место вышли кандидаты от ЕНД — беспрецедентный случай за последние девять лет. Наконец, главный пост, за который идет сражение, — мэра Тбилиси — пока остается предметом борьбы. Действующий градоначальник Каха Каладзе получил 45%, его конкурент из ЕНД, соратник Михаила Саакашвили Ника Мелия — 34%. Дистанция между потенциальными победителями и проигравшими не самая большая. Теперь борьба за пост мэра города, где проживает около трети населения страны, считается ключевой на местных выборах. В четырех самоуправляющихся городах — Рустави, Кутаиси, Поти и Батуми — тоже второй тур, и в двух из них оппозиционные кандидаты опережают выдвиженцев от правящей партии.

Общий вывод: пока в Грузии наблюдается процесс поэтапной смены власти, шаг за шагом. В октябре 2021 года видны лишь первые контуры новой реальности. Этот процесс может растянуться до 2024 года, когда намечено проведение очередных парламентских выборов. И странным образом количество сторонников Саакашвили на протяжении многих лет не сокращается, оно колеблется в пределах 28−30% электората (на прошлых выборах ЕНД получило 28%, на нынешних — 30%).

Что дальше? Некоторые западные эксперты считают, что между главными политическими силами возможно политическое примирение путем поиска компромисса без Саакашвили. Не случайно другие оппозиционные партии в Грузии полагают, что «возвращение экс-президента» подорвало их позиции, так как избиратель в последний момент отвернулся от противников правящей партии из-за страха возвращения Саакашвили к власти. Кое-кто даже уверен, что он сыграл на руку власти. Что касается западных «друзей» Грузии, то они не совсем последовательны.

Михаил Саакашвили European People's Party

США разделили первичную оценку БДИПЧ ОБСЕ о том, что «выборы в местные органы власти в Грузии были технически хорошо организованы, но избирательная среда была повреждена широко распространенными жалобами на неоднократное запугивание, подкуп голосов, давление на кандидатов и избирателей и ненадлежащее использование гражданских наблюдателей как представителей партии, неравных условий деятельности, в том числе в предвыборный период». Посольство США в Грузии заявило, что «значительные сообщения о злоупотреблении административным ресурсом ставят под сомнение общую справедливость выборов».

Это наводит на мысль, что Вашингтон готовится к какому-то «нестандартному» сценарию дальнейшего развития событий в республике, хотя целенаправленной политики раскачивания «лодки» в ней пока не наблюдается. Но вряд ли можно говорить о «медовом месяца» в отношениях между главными политическими силами в Грузии. Бури еще впереди.