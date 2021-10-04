Всеволожск, Ленинградская область, 4 октября, 2021, 14:09 — ИА Регнум. Во Всеволожском районе Ленинградской области избрали меру пресечения в виде заключения под стражу для 21-летнего студента Владислава Тулиса, который зарезал в квартире в Буграх родную мать и трехлетнюю сводную сестру. Об этом 4 октября сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Нож

Ранее ИА REGNUM сообщало, что трагедия произошла в посёлке Бугры. По предварительным данным, пока женщина с мужем находились в магазине, 21-летний студент одного из вузов Петербурга ножом убил девочку, а после возвращения супругов напал на свою 46-летнюю мать и нанёс ей смертельные ранения.

Следственным отделом по городу Всеволожск следственного управления СКР по Ленинградской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц»). За это преступление может быть назначено пожизненное лишение свободы.

Решением суда студент был арестован на два месяца.

«Вину в инкриминируемом преступлении молодой человек признал», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.