Москва, 4 октября, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Россия, являясь фактически вторым по значимости геополитическим центром планеты и обеспечивая многополярность существующей мировой системы, и страна просто обязана иметь оружие сдерживания и защиты, соответствующее самым совершенным требованиям, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко.

Минобороны России Атомная подводная лодка (АПЛ) «Северодвинск»

«И успешное испытание ракеты «Циркон» с поражением цели в Баренцевом море свидетельствует о том, что новейшие системы, обеспечивающие защищу государства, достаточно эффективно реализуются.

Да, мы не знаем и не можем знать, какую точность обеспечила система наведения — подобные данные являются тайной за семью печатями. Но есть объективные факторы, которые не только публикуются в российских официальных источниках, но и внимательно отслеживаются нашими «оппонентами» из-за океана.

Если относительно методик работы систем наведения можно судить лишь по косвенным признакам и сообщениям о том, что цель поражена, то такие характеристики, как успешный запуск ракеты с борта подводного ракетоносца, дальность свыше 350 км, скорость в 7−9 махов, что соответствует 8500−10 000 км/час, уже характеризуют «Циркон» как удавшийся и весьма успешный проект, который наверняка будет еще и совершенствоваться в дальнейшем.

Подобные характеристики не только заметно расширяют радиус действия отечественных ракет средней дальности мобильного базирования, но и делают их неуязвимыми для систем противовоздушной и противоракетной обороны любого потенциального противника.

Важна и универсальность носителя — данными ракетами планируется оснащать не только подводные крейсеры, но и надводные корабли, что существенно расширяет потенциал их применения», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, первый испытательный пуск российской гиперзвуковой ракеты «Циркон» успешно провела в Баренцевом море атомная подводная лодка «Северодвинск».

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