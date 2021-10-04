Санкт-Петербург, , 14:15 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области VII созыва 4 октября избрали своим председателем представителя фракции «Единая Россия» Сергея Бебенина. Он занимал пост главы областного Заксобрания с июня 2012 года.

Сергей Бебенин Leningrad-reg.er.ru

Заместителями председателя Заксобрания стали депутаты Татьяна Тюрина и Саяд Алиев (оба избраны от «Единой России»).

Как сообщили в пресс-службе Заксобрания, кандидатами на пост спикера были предложены: Сергей Бебенин, а также Валерия Коваленко от фракции «Справедливая Россия», Дмитрий Звонков от КПРФ.

«По итогам тайного голосования за Сергея Бебенина проголосовали 36 депутатов, за Валерию Коваленко — 5 депутатов, за Дмитрий Звонкова — 7 депутатов», — отметили в пресс-службе.

«Я уверен, что мы с вами сможем конструктивно работать для того, чтобы все, о чем мы заявляли в своих предвыборных программах, было реализовано. А главное для нас — это комфорт и благополучное, удобное проживание наших жителей на территории, обеспеченное всем тем, что должно обеспечить государство и действующая власть», — подчеркнул Сергей Бебенин, поблагодарив за оказанное доверие.

При голосовании на замещение должностей вице-спикеров Татьяна Тюрина получила 36 голосов, а Саяд Алиев — 38 голосов «за».

В парламенте Ленинградской области, состоящем из 50-ти депутатов, у «Единой России» 35 депутатских мест (70%). КПРФ смогла провести в Заксобрание семь депутатов (14%). У «Справедливой России» — пять мандатов (10%), у ЛДПР — три (6%).

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