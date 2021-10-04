Вашингтон, 4 октября, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Соединённые Штаты намерены вести торговые отношения с Китаем с позиции силы. Об этом в ходе выступления в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне 4 октября заявит представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Iecs США и Китай

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«Сегодня я расскажу об отправной точке стратегического видения нашей администрации по перестройке нашей торговой политики в отношении Китая для защиты интересов американских рабочих, предприятий, фермеров и производителей, а также укрепления нашего среднего класса», — говорится в выдержках из текста речи Тай, которые распространил её аппарат.

В своей речи она намерена подчеркнуть, что нынешняя администрация США в отличие от прошлой будет действовать с позиции силы.

«Мы будем использовать весь спектр имеющихся у нас средств и разрабатывать по мере необходимости новые средства защиты американских экономических интересов от вредной политики и практики», — подчеркнёт торгпред.

Тай уверена, что Вашингтону «необходим новый, целостный и прагматичный подход в отношениях с Китаем», который действительно может способствовать достижению американских стратегических и экономических целей как в ближайшей, так и в долгосрочной перспективе.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай заявила, что торговые пошлины, введённые бывшим президентом США Дональдом Трампом, послужат основой для выстраивания дальнейших взаимоотношений с Китаем. По её словам, американская сторона намерена поднять вопрос о том, как «Китай себя вёл», и рассмотреть это вместе с Пекином.

Добавим, что, по мнению экспертов, резких изменений в экономических отношениях США и Китая ждать не приходится.