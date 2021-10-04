Красногорск, 4 октября, 2021, 14:12 — ИА Регнум. Прививочная кампания от гриппа в Подмосковье должна быть завершена в ноябре. Об этом 4 октября сообщила зампред правительства — министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на заседании регионального правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Обращаю внимание всех глав и ведомств, что вакцинация от гриппа должна быть завершена в ноябре месяце», — сказала Стригункова.

Что касается отдельных групп риска, то среди пожилых людей в Подмосковье вакцинировано около 140 тыс. человек, что составляет порядка 12% от запланированного числа, лиц с хронически заболеваниями вакцинировано 13% от плана.