Самара, 4 октября, 2021, 14:05 — ИА Регнум. 626 носителей коронавируса выявили за сутки в Самарской области. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Сообщается, что всего в регионе выявили 107 709 случаев заражения коронавирусом. При этом в регионе скончались 3967 пациентов с COVID-19, в том числе за минувшие сутки констатировали смерть 23 таких пациентов.

Отмечается, что в регионе 87 182 человек справились с вирусом, в том числе 285 человек победили вирус за минувшие сутки.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 3 октября в регионе за сутки