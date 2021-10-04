Москва, 4 октября, 2021, 13:58 — ИА Регнум. Команда клуба Лидеров России «Эльбрус» в составе победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» — одержала победу в Московской интеллектуальной битве бизнес — клубов и деловых сообществ. По итогам турнира лучшим игроком стала победительница конкурса «Лидеры России» Наталья Горелова.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Интеллектуальная битва бизнес-клубов Москвы

Мероприятие прошло в формате интеллектуального шоу «Genium Challenge», а его ведущим стал магистр игры «Что?Где?Когда?» Максим Поташев. Всего в интеллектуальном баттле приняло участие 8 команд по 7 человек в каждой. Основной состав команды клуба Лидеров России «Эльбрус» представляли победители и финалисты конкурса «Лидеры России» — основатель ООО «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев, партнёр юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Арсен Аюпов, управляющий партнёр ООО «Ларсен Пайлинг» Наталья Горелова, руководитель департамента продвинутой аналитики «Альфа-Банк» Алексей Каширин, партнёр и управляющий директор А1 Кирилл Бабаев, основатель и CEO «Проектные Сервисы» и «Product Lab» Андрей Бадин и исполнительный директор по нефинансовым сервисам ПАО «Сбербанк» Александр Соболь. Члены клуба Лидеров России «Эльбрус» Евгения Дмитриева, Антон Урусов и Андрей Протопопов вошли в запасной состав команды.

«В ходе игры была напряженная борьба между нашей командой и Московским столичным клубом. В первом раунде мы проигрывали 40 баллов, а во время второго смогли вырвать победу, обогнав соперников на 20 пунктов. Команда клуба Лидеров России «Эльбрус» работала, как часы — все показали высокий уровень эрудированности и знаний. Безусловно, было приятно снова подчеркнуть статус «Лидеров России» и доказать, что мы достойны этого звания», — рассказал капитан команды, основатель ООО «Первый ИТ Альянс» Дмитрий Афанасьев.

Лучший игрок турнира Наталья Горелова также поделилась своими впечатлениям от игры: «На протяжении всей игры мы думали, что займем второе место — проигрывали другой команде в первом туре и в начале второго. Только на награждении мы поняли, что нам удалось вырваться вперед за счет правильных и быстрых ответов под конец второго раунда! Думаю, что секрет нашего успеха в том, что все члены команды прошли через конкурс «Лидеры России», который подготовил нас к самым нестандартным и сложным вызовам».

Партнёр юридической фирмы «Некторов, Савельев и партнеры» Арсен Аюпов поделился секретом победы. По его словам, команде помогла хорошая подготовка и эффективная кооперация.

«За несколько дней до игры распределили роли, выбрали капитана, начали готовиться, настраиваться. Готовились путём ответов на вопросы в общем чате: спасибо Алексею Каширину — он, будучи опытным игроком, присылал нам разные вопросы, ответы на которые уже знал. Ну, а мы, соответственно, писали свои варианты ответов. Таким образом, мы прошли пусть и небольшую, но разведку боем, поэтому к игре были психологически готовы, — отметил Арсен Аюпов, — Несмотря на то, что команда проигрывала по итогам первого раунда, мы настроились, взвесили свои ошибки в первом туре и во втором смогли вырваться вперед! Думаю, нам помогла изначально высокая интеллектуальная основа всех участников команды: все-таки мы все прошли гораздо более жесткий отбор, чем другие клубы. Кроме этого, считаю, что нам повезло собрать действительно сильную команду».

CEO «Проектные Сервисы» и «Product Lab» Андрей Бадин подчеркнул, что на формирование команды клуба Лидеров России «Эльбрус» ушло много времени, но это того стоило. «Команда была сформирована из тех, кто уже имел опыт участия в интеллектуальных играх. Так, Наталья Горелова, Арсен Аюпов и Алексей Каширин — опытные игроки в «Что?Где?Когда», а остальные члены команды в прошломучаствовали в квизах ибрейн-рингах. Кирилл Бабаев, ранее не имевший опыта участия в подобных турнирах, был «мозгом» по гуманитарным темам и помог по нескольким сложным вопросам. Несмотря на то, что большинство участников познакомилось друг с другом буквально за несколько дней до мероприятия, это не помешало нам быстро сработаться».

Команда клуба «Лидеров России» отметила, что подобный формат интеллектуальных игр не только развивает эрудицию, но и помогает наладить горизонтальные связи, поэтому в дальнейшем Лидеры планируют продолжить участвовать в таких мероприятиях, а также организовывать собственные для участников конкурса «Лидеры России».