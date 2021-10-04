Казань, 4 октября, 2021, 14:06 — ИА Регнум. В Татарии в предстоящие дни погоду будет определять опускающийся с севера обширный и мощный антициклон. Существенно вырастет атмосферное давление, сообщает 4 октября региональное управление Росгидромета.

Холод

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В ночь на вторник, 5 октября в условиях малооблачной погоды и выхолаживания приземного слоя атмосферы, температура воздуха понизится до —2…— 7 градусов. Днем воздух прогреется до +11 градусов. Осадков не ожидается.

ИА REGNUM ранее сообщало, по данным синоптиков, самое аномально большое количество выпавших осадков во время грядущей зимы ожидается в Южной части России, в верховьях Оби и Енисея, в Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока.

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