Оренбург, 4 октября, 2021, 13:57 — ИА Регнум. В Оренбурге дезинфицируют автобусные остановки. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Дезинфекция остановки

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Санобработка осуществляются с целью пресечения распространения коронавируса. Для дезинфекции используют раствор гипохлорита кальция концентрацией 0,5%. В администрации обратили также внимание на то, что помимо остановок обрабатывают и другие общественные пространства.

Напомним, в Оренбурге отмечен рост заболеваемости COVID-19 и госпитализаций из-за этой болезни. Ряд медучреждений отказались от плановых госпитализаций и разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусной инфекцией. С 22 сентября ученики среднего и старшего звена школ (кроме выпускников) переведены на дистанционное обучение.

В городе активизировали проверку пассажирского транспорта и клубов на предмет соблюдения антиковидных мер.