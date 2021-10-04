Томск, 4 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области выявили 88 носителей коронавируса, выздоровел 51 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 4 октября в региональном оперативном штабе.

Дарья Драй ИА REGNUM Руки врача в перчатках

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За весь период пандемии в Томской области подтверждено 44 019 случаев заражения коронавирусом. Общее число выздоровевших — 36 820 человек.

Напомним, 3 октября в регионе было подтверждено 89 случаев заражения, выздоровели 53 человека.