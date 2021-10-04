Киев, , 14:05 — REGNUM Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков не допустит голосования по своей отставке вопреки регламенту. Об этом сам политик заявил 4 октября на согласительном совете руководителей депутатских групп и фракций украинского парламента.

Дмитрий Разумков Gov.ua

Он отметил, что в СМИ появились сообщения о голосовании за его отстранение 5 или 6 октября. Однако всё в парламенте, в том числе отставка председателя, проходит по регламенту.

«Другого не будет, пока я глава Верховной рады, тут будет работать закон, регламент и конституция», — подчеркнул Разумков.

2 октября пресс-секретарь парламентской фракции «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что более 150 депутатов выступили за отзыв Разумкова с поста спикера Рады и оставили соответствующие подписи. По регламенту Рады, этого достаточно для внесения соответствующего предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, Разумков заявил, что в случае отставки не уйдёт в оппозицию.

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