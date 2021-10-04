Москва, 4 октября, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В России среди владельцев пикапов мужчин примерно в пять раз больше, чем женщин, а среди кроссоверов и внедорожников — только в два раза. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

The Tire Zoo Автомобили

Эксперты агентства изучили данные по продажам новых автомобилей 2018 — 2020 годах. Отмечается, что среди 11 основных автомобильных сегментов женщины лидируют в А-классе (сегмент машин особо малого класса). Так, на 27% владельцев-мужчин таких машин приходится 73% владельцев-женщин.

В сегментах B (самый популярный класс компактных автомобилей) и С (европейский низший средний класс авто; «гольф-класс») соотношение мужчин и женщин среди владельцев составило 69% к 31%.

Примерно равное число владельцев среди мужчин и женщин в сегменте «купе-кабриолеты» (54% к 46%).

Напомним, в мае 2021 года в России на 35% в годовом сравнении выросли продажи пикапов.

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