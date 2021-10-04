Киев, 4 октября, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за офшорного скандала, который вызван публикацией Международного консорциума журналистских расследований (ICIJ) материалов Pandora Papers («Досье Пандоры»), не собирается инициировать спикер украинской Верховной рады Дмитрий Разумков. Он заявил об этом 4 октября на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Я не планирую собирать подписи за импичмент президента», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Также Разумков отметил, что все процедуры, включая импичмент президенту Украины, «четко прописаны в регламенте».

Отметим, 3 октября ICIJ обнародовал выдержки примерно из 11,9 млн документов с данными об офшорных счетах мировых политиков и других известных людей под общим названием Pandora Papers. Утверждается, что украинский лидер Владимир Зеленский и его ближайшее окружение могли быть причастны к переводам $40 млн от структур, которые связаны с предпринимателем Игорем Коломойским.