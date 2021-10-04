Барнаул, 4 октября, 2021, 13:55 — ИА Регнум. С учетом низких ночных температур синоптики Алтайского края предупреждают о возможных гололедных явлениях 5, 6 и 7 октября.

Снег

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Так, ночью и днем в регионе возможны небольшие, местами умеренные дожди и мокрый снег. Ожидаются гололедные явления. Температура ночью будет колебаться от — 3 °C до +3°C, при прояснении возможно похолодание до — 8 °C. Днем воздух прогреется от +3°до +9°C. Ветер переменных направлений, 3−10 метров в секунду, местами порывы до 13−16 метров в секунду.

Как сообщалоИА REGNUM, столицу Алтайского края сегодня, 3 сентября, накрыло снегом: он валил большими хлопьями. В Барнауле заметно похолодало, но не настолько, чтобы выпавший снег не растаял.

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